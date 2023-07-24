Взрывы раздались в Москве около 04:00. Все, что известно об атаке неизвестных БПЛА на Москву – сообщает 24 Канал.

С чего все началось В Москве слышали взрывы: сообщают об атаке БпЛА, в том числе возле здания минобороны

Под атакой оказались "секретные объекты"

Российские пропагандисты не спешат освещать события, произошедшие рано утром 24 июля. После сообщений в соцсетях о взрывах в Москве в сети стали заявлять об атаке беспилотниками.

Беспилотник в Москве: смотрите видео

Кстати, взрывы слышали жители центрального и южного районов Москвы. Пропагандистские росСМИ заявили, что обломки неизвестного БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте. Еще один летательный аппарат попал в высотку бизнес-центра по улице Лихачева в Москве. Кроме того, пропагандисты также сообщили в сети, что попали в военную казарму, однако впоследствии такие сообщения исчезли.

Дым возле бизнес-центра, после атаки БПЛА: смотрите видео

БПЛА атаковали Москву: смотрите видео

На опубликованных в сети кадрах видны задымления не только у бизнес-центра, но и российского минобороны. Правда, пропагандисты тоже не комментируют, что за дымом видели местные вблизи здания.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, как пропагандисты комментируют атаку БПЛА. Российские СМИ сообщали, что беспилотник атаковал дома в районе Комсомольского проспекта, 17. Интересно, что напротив расположен офис кибервойск главного разведывательного управления России.

В этом месте также расположен Военный университет Минобороны и несколько вполне секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов. Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб Минобороны и ГРУ будет очень существенным,

– заявил Грозев.



Где атаковали беспилотники / скриншот Христо Грозев

На карте также можно увидеть, что рядом расположено и здание русского минобороны. Можно предположить, что БПЛА действительно могли атаковать некоторые военные объекты, поэтому пропагандисты не спешат обнародовать информацию.

В Москве перекрыли проспект, где упали БпЛА: смотрите видео

Где упали беспилотники: смотрите на карте

Последствия атаки БПЛА на Москву – больше в галерее

В России началась истерика из-за атаки БПЛА

Официальные представители российских властей уже прокомментировали атаку беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "серьезных разрушений нет". Однако на опубликованных кадрах в сети видно, что в зданиях вылетели окна. Кроме того, спецслужбы перекрыли движение по Комсомольскому проспекту, а к месту событий никого не пускают.

Сегодня (24 июля – 24 Канал) около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет,

– сообщил мэр.

Тем временем российское минобороны обвинило Украину в атаке БПЛА. Пропагандисты громко кричат о "террористическом акте", однако сообщают о якобы 2 сбитых летательных аппаратах.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в сообщении.

Истерить из-за атаки БПЛА начали и главные пропагандисты. Так, прихвостень Кремля Владимир Соловьев уже разразился угрозами, что якобы "пора сносить правительственный квартал Киева". В МИД атаку уже "квалифицировали" как "террористический акт".

Как комментируют атаку БПЛА в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отреагировал на атаку неизвестными БПЛА на Москву. Он намекнул, что "этого будет больше".

РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше,

– заявил Федоров.