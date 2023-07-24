Приблизительно в 4:00 телеграмм-каналы страны-агрессорки начали информировать о звуках взрывов в Москве, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты сообщают об атаке БпЛА по Москве

После информации о взрывах в столице России начали появляться кадры последствий якобы попадания неизвестных БпЛА. В частности, на улице Лихачева в бизнес-центре "Леруа-Мерлен" после взрывов заметен дым и небольшое возгорание.

Дрон якобы попал в бизнес-центр Москвы / Фото из телеграмм-каналов государства-агрессора

На Комсомольском проспекте в результате "хлопка" в одном из зданий вылетели окна. Кроме того, правоохранители перекрыли проезжую часть улицы.

Также дроны якобы атаковали воинскую часть, расположенную в Москве. В соцсетях сообщают, что беспилотник прилетел у здания минобороны России.

Последствия налета на Москву неизвестных беспилотников: смотрите видео

Реакция мэра Москвы и минобороны России

Городской голова Москвы Сергей Собянин уже отреагировал на "хлопок" в городе.

Сегодня примерно в четыре утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. Серьезных разрушений и пострадавших нет,

– написал мэр.

Поспешили с реакцией и в министерстве обороны России. Там традиционно обвинили в атаке Украину, заявив о якобы "прекращении попытки террористической атаки на Москву двумя БпЛА".