Он бросил в здание бутылку с горючей смесью. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В России еще один военкомат забросали коктейлями Молотова
В Москве мужчина бросил коктейль Молотова в мавзолей Ленина
Как стало известно, ночью неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь. Коктейль Молотова попал в ограждение, но вспышки не было.
Мужчина сопротивлялся полицейским во время задержания. Отмечается, что он находился в неадекватном состоянии.
В итоге поджигателя задержали. Теперь все обстоятельства выясняются.
Позже росСМИ отметили, что поджечь мавзолей Ленина пытался житель Читы. Поджигателем оказался 37-летний Константин Стачуков.
По данным некоторых пропагандистских телеграм-каналов, мужчина пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Бутылка разбилась о брусчатку и загорелась.
Мужчину задержали сотрудники МВД на месте происшествия. На него было возбуждено административное дело по статье "неподчинение законному требованию сотрудника полиции" и сегодня его доставят в суд.
Другие подобные инциденты в России
- Напомним, ранее в Волгоградской области люди бросили коктейль Молотова в военкомат. Это уже не первый подобный случай в России. Инцидент произошел в российском городе Череповец. Двое парней бросили горючую смесь в окна здания.
- Позже мишенью для коктейля Молотова явилось здание управления ФСБ Краснодарского края. Удалось ли задержать россиянина, в котором вдруг проснулся свободный человек, и есть ли в результате инцидента пострадавшие – неизвестно.
- Также в Москве горела приемная Дмитрия Медведева. Здание поджег неизвестный. Отметим, что центральная приемная главы кремлевской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева расположена в центре Москвы, на Кутузовском проспекте.