Он бросил в здание бутылку с горючей смесью. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В России еще один военкомат забросали коктейлями Молотова

В Москве мужчина бросил коктейль Молотова в мавзолей Ленина

Как стало известно, ночью неизвестный взял с собой бутылку с горючей смесью и пошел на Красную площадь. Коктейль Молотова попал в ограждение, но вспышки не было.

Мужчина сопротивлялся полицейским во время задержания. Отмечается, что он находился в неадекватном состоянии.

В итоге поджигателя задержали. Теперь все обстоятельства выясняются.

Позже росСМИ отметили, что поджечь мавзолей Ленина пытался житель Читы. Поджигателем оказался 37-летний Константин Стачуков.

По данным некоторых пропагандистских телеграм-каналов, мужчина пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Бутылка разбилась о брусчатку и загорелась.

Мужчину задержали сотрудники МВД на месте происшествия. На него было возбуждено административное дело по статье "неподчинение законному требованию сотрудника полиции" и сегодня его доставят в суд.

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