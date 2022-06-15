Как бы это странно ни звучало, но в России начинает расти недовольство. Конечно, ни о каких массовых акциях речь не идет, но единичные случаи сопротивления режиму уже фиксируются.
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Поджог здания ФСБ
Ранее уже было известно о случаях поджога военкоматов. Россияне как-то неожиданно поняли, что смерть или увечье – это единственная перспектива, которая ожидает их в случае отправления на войну против Украины. Как выяснилось, для сохранения своей жалкой жизни они даже готовы на какой-нибудь протест на смелые поступки.
На этот раз мишенью для коктейля Молотова явилось здание управления ФСБ Краснодарского края. Удалось ли задержать россиянина, в котором неожиданно проснулся свободный человек, и есть ли в результате инцидента пострадавшие – неизвестно.
Похоже, что коктейли Молотова, которые российская пропаганда называла "оружием Майдана", начинают нравиться россиянам. Возможно, через несколько десятков лет, после жизни в полной изоляции и чувствуя презрение всего цивилизованного мира, они поймут, что натворили и начнут оказывать активное сопротивление. Пока же любые надежды на это просто бесполезны.
Война России против Украины: последние новости
- Литва даст Украине боеприпасы для Bayraktar , на который местный телеведущий собрал 5 миллионов евро. Теперь оккупантам стоит ожидать новых новостей о "пропавших без вести" товарищах.
- Польша продолжает активно поддерживать Украину на всех возможных фронтах. На неформальной встрече лидеров НАТО премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина не получает достаточной поддержки для борьбы с россиянами и призвал более активно предоставлять ВСУ вооружения.
- Партнеры Украины будут предоставлять ВСУ высокоточное реактивное оружие. Впрочем, на этом поддержка не закончится – американская разведка передает ВСУ все необходимые данные для того, чтобы удары наших героев по позициям врага были максимально эффективными.