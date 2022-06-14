Россияне делают все возможное, чтобы поддерживать войну своей преступной армии против Украины. Они готовы всячески поддерживать своих солдат и подавлять любые антивоенные акции.

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Зарисованное окно с флагом Украины

В Красноярске на окне одной из квартир решили повесить флаг Украины и антивоенный плакат. Некоторые россияне начинают понимать последствия войны и готовы даже к визиту силовиков.

Впрочем, долго акция протеста не продолжалась – коммунальщики приехали в дом и просто зарисовали окна квартиры. Наверное, об эффекте Барбары Стрейзанд они не слышали, хотя надежда на какие-либо массовые протесты в России бесполезна, поэтому им не стоит беспокоиться о распространении информации о "подавлении" протеста краской.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Россияне, которым удалось выжить в войне против Украины и возвратиться домой, массово отказываются снова ехать на войну. 64 бригада кафиров, совершавшая преступления против мирных украинцев в Буче, имеет проблемы с набором нового личного состава. Впрочем, их командиру за массовый расстрел украинцев вне очереди присвоили звание полковника.

Кремль не собирается прекращать войну против Украины и разрабатывает все новые сценарии боевых действий. По мнению аналитиков, оккупантам хватит запасов для того, чтобы финансировать войну против Украины еще 2-3 года.

Российские кафиры пытались осуществлять разведку над Полтавой, вражеский беспилотник заметили у вокзала . Наши мастерские герои его успешно "приземлили".

Мобилизация в Украине проходит по плану , никаких срывов или массового уклонения от призыва нет. Наши граждане очень сознательны и мотивированы защищать свою землю от русских оккупантов.

Сейчас в ВСУ есть только 10% от необходимого тяжелого оружия , огневое преимущество врага очень существенно. Ситуацию может поправить помощь наших западных партнеров.

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