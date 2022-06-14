Об этом 24 каналу рассказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич . Он отметил, что уже неоднократно проводился анализ финансов России, в том числе и недавно.

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Хватит ли России денег

По его словам, сейчас государство-агрессор финансово работает в плюс. В то же время, он добавил, что во время войны, которую она развязала с Украиной, это для нее правильная тактика.

Соответственно Россия может еще 2 – 3 года финансировать войну против Украины из имеющихся у нее запасов. Даже в том случае, если сейчас прекратят поступать большие прибыли из нефти,

– заметил Тишкевич.

Технологическая плеть

Кроме того, как отметил аналитик, технологические плети санкций бьют не сразу. Он подчеркнул, что сейчас в России действительно катастрофическая ситуация с электроникой.

Однако Тишкевич заметил, что у любой компании есть складские запасы комплектующих. Также есть такая вещь как техника на хранении.

Нам очень повезло, что русские прапорщики любят воровать. Это значит, что эта техника просто раскомплектована,

– подчеркнул Тишкевич.

Впрочем, если брать все количество старой советской техники на хранении, или относительно старой, то ожидать скорый провал России в войне с Украиной нельзя. Как подчеркнул аналитик, с ней агрессор может воевать – 1 – 1,5 года.

Окно для удара по России

По мнению эксперта, даже со старой разворованной техникой Россия еще некоторое время может воевать. Однако также следует учитывать, что россияне ищут альтернативные пути обхода санкций.

Провал в России – это полгода. Пока не будут выстроены новые цепочки, ведь даже на дорогую контрабанду у России будет достаточно денег,

– отметил аналитик.

Как объяснил Тишкевич, украинцам нужно успеть в это окно. То есть мы должны количественно и качественно наращивать технику и нанести мощный удар именно в этот промежуток.

Тишкевич ответил, сколько Россия сможет финансировать войну в Украине: смотрите видео



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