Про це 24 каналу розповів аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він зазначив, що вже неодноразово проводили аналіз фінансів Росії, зокрема й нещодавно.

Зверніть увагу Китай може серйозно підсилити Росію, – Андрусів сказав, коли це може статись

Чи вистачить Росії грошей

За його словами, зараз держава-агресорка фінансово працює в плюс. Водночас він додав, що під час війни, яку вона розв'язала з Україною, це для неї правильна тактика.

Відповідно Росія може ще 2 – 3 роки фінансувати війну проти України із запасів, які вона має. Навіть у тому разі, якщо зараз припинять надходити великі прибутки з нафти,

– зауважив Тишкевич.

Технологічний батіг

Крім того, як зазначив аналітик, технологічні батоги санкцій б'ють не одразу. Він наголосив, що зараз в Росії насправді катастрофічна ситуація з електронікою.

Однак Тишкевич зауважив, що у будь-якої компанії є складські запаси комплектуючих. Також є така річ, як техніка на зберіганні.

Нам дуже пощастило, що російські прапорщики люблять красти. Це означає, що ця техніка просто розкомплектована,

– наголосив Тишкевич.

Утім, якщо брати всю кількість старої радянської техніки на зберіганні, або ж відносно старої, то очікувати на швидкий провал Росії у війні з Україною не можна. Як підкреслив аналітик, з нею агресорка може воювати – 1 – 1,5 року.

Вікно для удару по Росії

На думку експерта, навіть зі старою розкраденою технікою Росія ще певний час може воювати. Однак також варто зважати на те, що росіяни шукають альтернативні шляхи обходу санкцій.

Провал в Росії – це пів року. Допоки не будуть вибудовані нові ланцюжки, адже навіть на дорогу контрабанду Росія матиме достатньо грошей,

– зазначив аналітик.

Як пояснив Тишкевич, українцям потрібно встигнути в це вікно. Тобто ми повинні кількісно та якісно нарощувати техніку і завдати потужного удару саме в цей проміжок.

Тишкевич відповів, скільки Росія зможе фінансувати війну в Україні: дивіться відео



Країни продовжують купляти в агресорки паливо: коротко