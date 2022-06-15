Як би це дивно не лунало, але в Росії починає зростати невдоволення. Звісно, про жодні масові акції не йдеться, але поодинокі випадки спротиву режиму вже фіксуються.

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Підпал будівлі ФСБ

Раніше вже було відомо про випадки підпалу військкоматів. Росіяни якось зненацька зрозуміли, що смерть або каліцтво – це єдина перспектива, яка їх очікує у разі відправлення на війну проти України. Як з'ясувалося, для збереження свого жалюгідного життя вони навіть готові на якийсь протест на сміливі вчинки.

Цього разу мішенню для коктейлю Молотова стала будівля управління ФСБ Краснодарського краю. Чи вдалося затримати росіянина, в якому зненацька прокинулася вільна людина, і чи є внаслідок інциденту постраждалі – наразі невідомо.

Схоже на те, що коктейлі Молотова, які російська пропаганда називала "зброєю Майдану", починають подобатися росіянам. Можливо, через кілька десятків років, після життя у повній ізоляції та відчуваючи презирство всього цивілізованого світу вони зрозуміють, що накоїли й навіть почнуть чинити активний спротив. Наразі ж будь-які сподівання на це просто марні.

Війна Росії проти України: останні новини

Литва дасть Україні боєприпаси для Bayraktar, на який місцевий телеведучий зібрав 5 мільйонів євро. Тепер окупантам варто очікувати нових новин про "зниклих безвісти" товаришів.

Польща продовжує активно підтримувати Україну на усіх можливих фронтах. На неформальній зустрічі лідерів НАТО прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна не отримує достатньої підтримки для боротьби з росіянами та закликав активніше надавати ЗСУ озброєння.

Партнери України будуть надавати ЗСУ високоточну реактивну зброю. Втім, на цьому підтримка не закінчиться – американська розвідка передаватися ЗСУ усі необхідні дані для того, щоб удари наших героїв по позиціях ворога були максимально ефективними.

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