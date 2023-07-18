Він кинув у будівлю пляшку з горючою сумішшю. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У Росії ще один військкомат закидали коктейлями Молотова

У Москві чоловік кинув коктейль Молотова у мавзолей Леніна

Як стало відомо, вночі невідомий взяв із собою пляшку з горючою сумішшю і пішов на Червону площу. Коктейль Молотова влучив в огорожу, але спалаху не було.

Чоловік чинив опір поліцейським під час затримання. Зазначається, що він перебував у неадекватному стані.

У підсумку палія затримали. Тепер усі обставини з’ясовують.

Згодом росЗМІ зазначили, що підпалити мавзолей Леніна намагався житель Чити. Палієм виявився 37-річний Костянтин Стачуков.

За даними деяких пропагандистських телеграм-каналів, чоловік прийшов на Червону площу і кинув пляшку із запальною сумішшю у бік мавзолею. Пляшка розбилася об бруківку і спалахнула.

Чоловіка затримали співробітники МВС на місці події. Наразі на нього було порушено адміністративну справу за статтею "непідкорення законній вимогі співробітника поліції" і сьогодні його доставлять до суду.

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