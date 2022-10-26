Центральна приймальня голови кремлівської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва розташована у центрі Москви, на Кутузовському проспекті. Про це повідомляє 24 канал.

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Хто спричинив пожежу

Уночі, 26 жовтня, до будівлі підійшов невідомий чоловік. Він кинув в одне з вікон будівлі коктейль Молотова, після чого втік з місця події.

Його особа та мотиви наразі не відомі. Пожежу, що спалахнула, ще до приїзду співробітників МНС загасив охоронець.

Зазначимо! Після повномасштабного вторгнення у прикордонних містах Росії відбуваються пожежі. Одна з таких нещодавно виникла під Бєлгородом. У населеному пункті Шебекіно місцеві повідомляли про сильну пожежу. Над містом здійнявся величезний стовп чорного диму.

Де українські військові роздають "бавовну"

24 жовтня на тимчасово окупованій частині Херсонщини сталася "бавовна". Вибухи прогриміли якраз у штабі ФСБ, не минулося без жертв серед ворога. Два російські офіцери відправилися на концерт Кобзона.

Того ж дня поблизу окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа. Мережею активно почали ширитися світлини, на яких можна було побачити, як здіймається густий дим. Місцеві повідомляли про звуки детонації боєприпасів.

25 жовтня у Мелітополі прогримів вибух біля "телекомпанії" пропагандистів та бази російського ФСБ. За словами законного мера Івана Федорова, кремлівські пропагандисти "невдало покурили" біля ФСБ росіян, які осіли в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького.

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