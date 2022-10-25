Спочатку, про вибух біля "телерадіокомпанії" написали російські ЗМІ. Згодом законний мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував ситуацію.

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Деталі вибуху біля бази колаборанта Балицького

Іван Федоров повідомив, що кремлівські пропагандисти "невдало покурили" біля ФСБ росіян, які осіли в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. У багатоповерхівці також був розташований офіс пропагандистів.

За даними російських ЗМІ, унаслідок події постраждали 5 людей. Однак мер Мелітополя поки не підтвердив цю інформацію.

Як виглядає "телекомпанія" пропагандистів зараз: дивіться відео

Іван Федоров додав, що "далі буде ще гарячіше". Також мер поділився світлинами того, як тепер виглядає офіс пропагандистів.

"Телерадіокомпанія" російських пропагандистів у Мелітополі / Фото Івана Федорова

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Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення в Мелітополі

Про знущання з мешканців Мелітополя російськими військовими розповів Іван Федоров. Він каже, що школи "охороняють" озброєні окупанти.

Батьків у будівлі вони взагалі не пускають. Окрім того, росіяни замикають дітей після початку занять і відкривають лише в кінці навчального дня після ретельної "перевірки" учнів.

Іван Федоров наголошує, що загарбники ставляться до місцевих українців, як до тварин. Вони вибивають двері у квартирах та навіть забирають мешканців у полон.

Сотні людей просто викрадають, натомість відпускають лише одиниці. На думку законного очільника, терор тільки погіршиться, якщо Росія запровадить воєнний стан.

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