Загарбники продовжують тероризувати мирне населення тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області. Мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що 23 жовтня окупанти готують провокацію просто у центрі населеного пункту.

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Що планують росіяни в Мелітополі

Федоров розпочав з того, що 23 жовтня – це знакова дата для жителів міста, оскільки у 1943 році цього дня українська армія визволила Мелітополь від фашистських загарбників. Однак цьогоріч небезпечно виходити на вулиці населеного пункта.

Кожного року у цю дату ми шанували наших ветеранів, але цього року росіяни намагаються зробити провокацію у місті. О 16:00 вони на Центральній площі міста збирають масовку, щоб потім зчинити задумане,

– сказав Іван Федоров.

Міський голова переконаний, що після ймовірної провокації окупанти спробують звинуватити у скоєному злочині українську сторону. Потрібно не дати їм це зробити.

Окрім того, він зазначив, що цивільне населення для України є пріоритетом. Тому ніколи наша держава не створювала небезпечні умови для своїх громадян.

Зверніть увагу! Жителям тимчасово окупованих населених пунктів, зокрема Мелітополя, потрібно уникати місць скупчення людей та у жодному разі не підходити до російських військових, ворожої техніки, а тим паче брати участь в сумнівних заходах окупантів.

У Мелітополі чекають ЗСУ

Раніше Іван Федоров запрошував українських військових у місто, натякаючи, що там їх можуть "пригостити черешнею". Саме ця ягода є символом населеного пункту та прямо асоціюються з ним.

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Деокупація Мелітополя є дуже важливою, тому що загарбники чинять звірства та незаконні дії на цих територіях. Зокрема, вони не хочуть пропускати автомобілі з цивільними людьми на безпечні терени та просто крадуть дітей.

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