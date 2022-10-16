Наші військовослужбовці натякають на успіхи Збройних Сил України на Херсонщині. Деокупація міста, якщо правильно розуміти "посили" ЗСУ, ось-ось має наступити. Також мер окупованого Мелітополя в Запорізькій області написав, що українські солдати можуть поласувати місцевими ягодами.

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У Херсоні кавуни, у Мелітополі – черешні

В умовах війни важливо дотримуватись режиму інформаційної тиші, навіть якщо ініціатива на фронті на нашому боці. Однак ніхто не забороняє тонко натякати на те, що найближчим часом може відбутися на лінії вогню.

Саме тому начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський на запитання журналіста щодо звільнення Херсона не відповів прямо. Натомість військовослужбовець дістав кавун та почав його їсти в прямому ефірі.

Але ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся інформації від Генерального штабу. Вам все повідомлять, все розкажуть і все буде Україна,

– зазначив військовий.

Однак цей його яскравий жест є досить вичерпною відповіддю на цікавість українців щодо ситуації на Півдні.

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Якщо Херсонщина в українців асоціюється з кавунами, то Мелітопольщина – з черешнями. Мер міста Іван Федоров у своєму телеграм-каналі опублікував відео з Зелінським та написав, що ЗСУ скоро слід очікувати в Запорізькій області.

Паніка окупантів, "відсутність коментарів" в українських військових щодо контрнаступу на Херсонському напрямку, підтверджені втрати ворога на Запорізькому напрямку натякають мелітопольцям, що час потроху готуватись зустрічати наші героїчні ЗСУ,

– наголосив Федоров.

Кінець його посту увінчався пропозицією українським солдатам "урізноманітнити свій раціон" мелітопольською черешнею.

Успіхи ЗСУ в Запорізькій області: актуальна інформація

Генеральний штаб нещодавно повідомив, що українські захисники знешкодили понад 100 окупантів на Запоріжжі. Окрім того, нашим воякам вдалось відбили атаки поблизу 8 міст. Загарбники продовжують лізти на українські терени, однак ЗСУ не дають їм просуватися.

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Також військовий експерт Олег Жданов зазначив, що наші військовослужбовці можуть піти в контрнаступ на окуповані райони Запорізької області. Путін надзвичайно цього боїться.

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