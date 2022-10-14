Як з'ясувалося, гауляйтер окупованого Мелітополя Балицький міг похизуватися громадянством Росії за кілька місяців до повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Про це свідчить скан-копія його паспорта.

Читайте також Офіс генпрокурора просить Іспанію інформувати про стан розгляду запиту щодо видачі Шарія Україні

Документ видали ще у грудні 2021 року

Скан російського паспорта дає нам розгледіти важливу дату. Мовиться про 7 грудня 2021 року. Увага, на цей момент Євген Балицький був ще депутатом Запорізької обласної ради.

Відомо, що саме завдяки відповідному документу майбутній гауляйтер Мелітополя вільно їздив як до Севастополя, так і до Москви. Там його й готували до так званої "спецоперації". Балицький отримував інструкції з подальшими діями на випадок анексії території України.



Паспорт Росії Балицькому у грудні 2021 року видали у Севастополі / Фото "РІА Мелітополь"

Зауважимо, що паспорт громадянина Росії Балицькому видали у Севастополі. Журналісти повідомляють, що саме у цьому місті мешкає його родина. Крім того, на півострові у зрадника відкритий сімейний бізнес.

Що відомо про співпрацю Балицького з окупантами

Коротко пройдімося по ключових подіях, пов'язаних з державною зрадою Балицьким. Так, від початку повномасштабного вторгнення депутат Запорізької облради від ще існуючого "Опозиційного блоку" розпочав співпрацю з окупантами.

розпочав співпрацю з окупантами. Він надавав росіянам можливість транслювати телеканал "Росія-24" на базі телеканалу "МТВ-плюс", що працював у Мелітополі.

на базі телеканалу "МТВ-плюс", що працював у Мелітополі. Зауважимо, що ще з весни він називав себе цілим "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. Тож у цьому "статусі" він навіть давав пресконференцію 8 травня.

Тож у цьому "статусі" він навіть давав пресконференцію 8 травня. Уже 9 травня Балицький дослужився до умовного підвищення. Так, він став так званим "губернатором" Запорізької області.

Додамо, що напередодні "референдумів" Балицький особисто звернувся до диктатора з Кремля Путіна. Його він попрохав про "незалежність" Запорізької області. Але не тотальну, а у складі Росії.

Варте уваги – про що свідчить збільшення кількості російських кораблів у Чорному морі: дивіться відео