Відповідне звернення балицький опублікував у своєму телеграм-каналі. Колаборант ніяк не дочекається проведення "референдуму".

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Як балицький звернувся до путіна

Так, колаборант звернувся до російського диктатора з проханням розглянути можливість входження Запорізької області до складу росії, якщо жителі регіону "підтримають відповідне рішення на "референдумі".

Звернувся з проханням розглянути питання про визнання Запорізької області окремою незалежною державою та про входження Запорізької області до складу росії на правах суб'єкта росії,

– сказав гауляйтер.

Нагадаємо, що раніше євгену балицькому оголосили про підозру у держзраді. Це вдалося зробити завдяки матеріалам, зібраним Службою безпеки України.

Хто такий балицький

Євген балицький – колишній народний депутат-регіонал. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя".

Колаборант критикує українську владу та з нетерпінням чекає, коли на Запоріжжі нарешті запанує "руський мир".

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