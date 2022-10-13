Затримання Шарія та запит на екстрадицію

Ще 18 травня Офіс генпрокурора направив запит до Міністерства юстиції Королівства Іспанія про видачу Шарія Україні. А 5 жовтня попросив Іспанію інформувати про стан розгляду цього запиту.

Цікаво "Путін – злочинець, а я – великий патріот": як шарій "перевзувся" в іспанському суді

Як повідомив начальник відділу розгляду запитів на публічну інформацію Андрій Сьоміч, інша інформація щодо Шарія не розголошується. Цього вимагає кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство.

Як відомо, Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Цьому сприяла співпраця СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами. В СБУ тоді наголосили, що затримання зрадника України – приклад того, що всі вони будуть відповідати перед законом.

Суд Іспанії після розгляду його справи залишив чоловіка на волі, але без паспорта. Все тому, що Шарію заборонили виїжджати за межі держави. Також його зобов'язали двічі на місяць приходити до суду. Таке рішення суд схвалив тому, що вважає, що Шарій не буде незаконно втікати з Іспанії. Адже там він живе впродовж останніх 8 років.

Ці заходи мали припинити свою дію протягом місяця, якщо Київ офіційно не подав би запит на екстрадицію. Однак Україна вжила необхідних заходів менш ніж за 2 тижні.

Екстрадиція Шарія в Україну може тривати довго

Ще у травні ексгенпрокурор Венедіктова повідомляла, що екстрадиція Шарія в Україну може тривати від 3 місяців до року. Зокрема й через те, що захист зрадника "буде "бити" на політичне замовлення та політичне переслідування".

Так, як приклад вона навела те, що США не можуть провести процедуру екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії вже 8 років. Також вона попросила усіх втриматися від погроз на адресу державного зрадника, адже це його захист спробує використати в суді.

Але те, що він точно потрапить на територію України та буде переданий у руки правосуддя, – в мене сумнівів також немає,

– наголошував у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Веніславський.

Санкції проти Анатолія Шарія: що відомо

У лютому 2021 року Шарію оголосили про підозру за 2 статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян. Йому інкримінували здійснення протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України.

Анатолія Шарія також внесли до санкційного списку РНБО у серпні 2021 року через пропагандистську проросійську діяльність. За кілька днів до повномасштабного вторгнення, 16 лютого 2022 року, ці санкції розширили.

Після початку повномасштабної війни блогеру заблокували сторінки у соціальних мережах Facebook, а також Instagram. Бан він отримав за те, що поширював мову ворожнечі. Сам Шарій звинувачував у блокуванні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Також під блок потрапили ютуб-канали як Анатолія Шарія, так і його дружини.

Кримінальне провадження проти блогера відкрито й у Литві. У цій країні Шарія підозрюють у відмиванні грошей.

6 вересня в Україні остаточно заборонили "Партію Шарія". Це рішення ухвалили в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу президента і рішення РНБО.

Варте уваги – "тепла" зустріч українських активістів з Шарієм в Іспанії: дивіться відео