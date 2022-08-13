Досудове розслідування проти українця почали 2 серпня. Про це заявила речниця генпрокуратури Литви Ріта Стундене.

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Шарія підозрюють у відмиванні грошей

Справа проти Шарія стосується статті про відмивання грошей. Розслідування проводить служба розслідувань фінансових злочинів.

Шарій зацікавив литовців після того, росіянин Марк Фейгін заявив про те, що блогер міг вести незареєстровану діяльність з 2012 року, коли був резидентом Литви. Зокрема, він міг отримувати незадекларовані доходи від російських джерел і не платити податки.

Нагадаємо, що Шарій втратив статус політичного притулку в Литві у січні 2022 року. Тоді Департамент державної безпеки вирішив, що Шарій становить загрозу нацбезпеці. Вже у червні блогеру заборонили в'їзд до Литви.

Одіозного блогера затримали в Іспанії

В Україні Шарія підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Блогер переховувався в Іспанії, тому підозру йому оголосили заочно. Однак 4 травня іспанська поліція затримала українця. Це відбувалося завдяки співпраці Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та міжнародних партнерів.

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Згодом суд в Іспанії відпустив російського агента з підпискою про невиїзд й забрав у нього паспорт.

Тепер Україна активно працює над екстрадицією Шарія, адже він повинен постати перед українським правосуддям та понести відповідальність за свої злочини.

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