Досудебное расследование против украинца начали 2 августа. Об этом заявила спикер генпрокуратуры Литвы Рита Стундене.

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Шария подозревают в отмывании денег

Дело против Шария касается статьи об отмывании денег. Расследование проводит служба по расследованиям финансовых преступлений.

Шарий заинтересовал литовцев после того, как россиянин Марк Фейгин заявил о том, что блогер мог вести незарегистрированную деятельность с 2012 года, когда был резидентом Литвы. В частности он мог получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

Напомним, что Шарий лишился статуса политического убежища в Литве в январе 2022 года. Тогда Департамент государственной безопасности решил, что Шарий представляет угрозу нацбезопасности. Уже в июне блогеру запретили въезд в Литву.

Одиозного блоггера задержали в Испании

В Украине Шария подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Блогер скрывался в Испании, потому подозрение ему объявили заочно. Однако 4 мая испанская полиция задержала украинца. Это происходило благодаря сотрудничеству Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и международных партнеров.

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Впоследствии суд в Испании отпустил российского агента с подпиской о невыезде и забрал у него паспорт.

Теперь Украина активно работает над экстрадицией Шария, он должен предстать перед украинским правосудием и понести ответственность за свои преступления.

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