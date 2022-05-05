Задержание пророссийского пропагандиста произошло 4 мая. Этому способствовало сотрудничество СБУ и офиса генпрокурора с международными партнерами.

Заметьте Шарий напрямую сотрудничает с аминистрацией президента России, – Департамент госбезопасности Литвы

Предатели понесут наказание

В СБУ отметили, что задержание Шария – яркий пример того, что все предатели будут отвечать перед законом.

Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно,

– подчеркнули в СБУ.