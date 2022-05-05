Об этом 24 каналу сообщил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он пояснил, что Украина адресовала Испании требование о задержании Шария. По обращению украинских правоохранительных органов в рамках международной правовой помощи его и задержали.

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Наказание очень суровое, – Вениславский

В ответ на вопрос о том, будет ли Шарий апеллировать к политическому преследованию, Вениславский сказал: "Бесспорно".

Процедурные аспекты позволяют длительное время оспаривать решение властей Испании и это может затянуть экстрадицию. Однако все зависит от того, как правоохранительные органы Испании оценят аргументы по обвинению Шария, которые им передала Украина.

СБУ предоставит, я убежден, исчерпывающий перечень доказательств, которые позволят очень быстро решить вопрос об экстрадиции Шария в Украину,

– отметил Федор Вениславский.

"Те преступления, в которых подозревается Шарий, достаточно тяжкие. Государственная измена говорит сама о себе, предусматривает очень суровое наказание. Что касается нарушения прав человека по национальной расе, религиозному признаку – это тоже достаточно серьезная статья Уголовного кодекса Украины", – добавил нардеп.

Заметьте! Прокремлевский блогер Анатолий Шарий распространял фейки, чем вредил безопасности Украины в информационной сфере. В Госдепартаменте Литвы заявили о доказательствах того, что Анатолий Шарий напрямую связан с администрацией Путина.

Неизвестно, под какими паспортами жил Шарий

Сейчас пророссийский блогер должен передать Украине для того, чтобы он уже здесь нес уголовную ответственность по соответствующим статьям.

Федор Вениславский отметил, что испанская сторона выполнила ту процедуру, которую должна была, а причин, почему это делали так долго – может быть много.

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"Неизвестно, под какими паспортами он там был зарегистрирован и сколько этих паспортов. Много разных составляющих. Для нас главное результат, что сегодня (5 мая – 24 канал) правоохранительные органы Испании выполнили ту миссию, которую должны были. Дальше будем ожидать его экстрадицию в Украину", – объяснил Вениславский.

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