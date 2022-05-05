Арестовали Шария в испанской Таррагоне еще в среду, 4 мая. Однако известно об этом стало только на следующий день – 5 мая, когда эта информация была подтверждена Службой безопасности Украины.

Подробнее В Испании задержан пророссийский блогер Шарий, подозреваемый в госизмене

В Таррагони Шарий скрывался от украинского правосудия. Там у него есть вилла.

Задержание прошло в сотрудничестве украинских и иностранных спецслужб. По данным испанских СМИ, правоохранители несколько недель разрабатывали операцию по его задержанию. Совершила все испанская Нацполиция.

После задержания Шарий был доставлен в суд. Там решили не оставлять его в тюрьме. Однако забрали паспорт, чтобы он не мог покинуть пределы страны. И обязали каждые 15 дней являтся в суд. Прокуратура не выступила против такого решения.

Теперь у украинской стороны 40 дней, чтобы предоставить Испании необходимые доказательства его вины. Это нужно для того, чтобы провести экстрадицию Шария в Украину, а его будет ожидать суд.

В чем обвиняют Шария

Украинская спецслужба подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

статья 111 (Государственная измена)

статья 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Анатолия Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", – говорится в сообщении СБУ.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Также 20 августа 2021 Анатолий Шарий и его жена попали под санкции СНБО.

Шарий вел ютуб-блог, где распространял кремлевскую пропаганду, а также поддерживал российскую агрессию против Украины. 7 марта ютуб-каналы Шария и его супруги заблокировали на территории Украины.

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