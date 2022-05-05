Заарештували Шарія в іспанській Таррагоні ще у середу, 4 травня. Однак відомо про це стало лише на наступний день – 5 травня, коли цю інформацію підтвердила Служба безпеки України.

Детальніше В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, якого підозрюють у держзраді

В Таррагоні Шарій переховувався від українського правосуддя. Там у нього є вілла.

Затримання відбулося у співпраці українських та іноземних спецслужб. За даними іспанських ЗМІ, правоохоронці декілька тижнів розробляли операцію із його затримання. Здійснила все іспанська Нацполіція.

Після затримання Шарія доставили до суду. Там вирішили не залишати його у в'язниці. Однак забрали паспорт, щоб він не міг покинути межі країни. І зобов'язали кожні 15 днів з'являться до суду. Прокуратура не виступила проти такого рішення суду.

Тепер українська сторона має 40 днів, щоб надати Іспанії необідні докази його вини. Це потрібно для того, щоб провести екстрадицію Шарія до України, же на нього очікуватиме суд.

В чому звинувачують Шарія

Українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 111 (Державна зрада)

стаття 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Анатолія Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", – йдеться в повідомленні СБУ

Минулого року йому було оголошено про підозру. Також 20 серпня 2021 року Анатолій Шарій та його дружина потрапили під санкції РНБО.

Шарій вів ютуб-блог, де поширював кремлівську пропаганду, а також підтримував російську агресію проти України. 7 березня ютуб-канали Шарія та його дружини заблокували на території України.

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