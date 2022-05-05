Під час телемарафону представник Президента у Конституційному суді, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що чекає на затриманого в Іспанії Анатолія Шарія. Він зазначив, що проросійського блогера екстрадують до України, де його й судитимуть, передає 24 канал.

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На Анатолія Шарія чекає український суд

Веніславський підкреслив, що затримали Шарія у рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки цьому вдалося не лише розшукати проросійського блогера за вчинені кримінальні злочини на території України, а й спіймати.

Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і відповідатиме за українськими законами,

– підкреслив Веніславський.