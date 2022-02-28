Для цього блогер та активіст пропонує завірусити у твіттері звернення до іспанських органів влади. Публікуємо текст.
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Текст звернення
Estimadas @DefensorPuebloE, el Ministerio del Interior de Ucrania tiene pruebas de que Shariy está involucrado en apuntar misiles el bombardeo de ciudades ucranianas. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan a Shariy y esperen la solicitud de extradición de Ucrania
Аналогічне можете писати іспанським органам влади і в інших соцмережах.
Раніше українці вже зверталися до уряду Іспанії через діяльність Шарія.
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