Для цього блогер та активіст пропонує завірусити у твіттері звернення до іспанських органів влади. Публікуємо текст.

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Текст звернення

Estimadas @DefensorPuebloE, el Ministerio del Interior de Ucrania tiene pruebas de que Shariy está involucrado en apuntar misiles el bombardeo de ciudades ucranianas. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan a Shariy y esperen la solicitud de extradición de Ucrania

Аналогічне можете писати іспанським органам влади і в інших соцмережах.

Нагадаємо, що наразі Сергій Стерненко доєднався до оборонних військ. Крім того, активіст закликає продовжувати війну в інформаційному просторі – долучатися до поширення інформації з фронту та деморалізувати російських окупантів.

Раніше українці вже зверталися до уряду Іспанії через діяльність Шарія.

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