Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко й оприлюднив документ Департаменту державної безпеки Литви. Там мовиться, що Шарій має прямі контакти з адміністрацією Володимира Путіна.
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"Шарій відпрацьовує там свою зарплату. Ми й не вагалися. Але тепер це вже не є секретом на міжнародному рівні. Юрист Марк Фейгін поділився документом від ДДБ Литви", – зазначив Гончаренко.
Виконує завдання Кремля
За інформацією з документа, Шарій є публічною особою, яку Росія використовує, щоб отримати політичний та інформаційний вплив за кордоном. Наголосили, що діяльність пропагандиста є не його політичною позицією, а виконанням ворожих завдань.
ДДБ також вважає, що присутність Шарія у Литовській Республіці загрожує державній безпеці. Ну що Толік, як там Іспанія, не дуже пече голову? Чекай продовження,
– написав Гончаренко.