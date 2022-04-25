Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко й оприлюднив документ Департаменту державної безпеки Литви. Там мовиться, що Шарій має прямі контакти з адміністрацією Володимира Путіна.

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"Шарій відпрацьовує там свою зарплату. Ми й не вагалися. Але тепер це вже не є секретом на міжнародному рівні. Юрист Марк Фейгін поділився документом від ДДБ Литви", – зазначив Гончаренко.

Виконує завдання Кремля

За інформацією з документа, Шарій є публічною особою, яку Росія використовує, щоб отримати політичний та інформаційний вплив за кордоном. Наголосили, що діяльність пропагандиста є не його політичною позицією, а виконанням ворожих завдань.

ДДБ також вважає, що присутність Шарія у Литовській Республіці загрожує державній безпеці. Ну що Толік, як там Іспанія, не дуже пече голову? Чекай продовження,

– написав Гончаренко.

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