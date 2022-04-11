Протест відбувся 10 квітня прямо під закордонним маєтком русофіла. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у телеграмі та опублікував фото з демонстрації.

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Протест під віллою Шарія в Іспанії

Небайдужі українці в Іспанії прийшли до вілли Шарія за адресою Calle Pescados №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona. З собою вони принесли не лише плакати, але й "подарунки" – символічні закривавлені "трофеї" для Толі, посилаючись на звірства росіян у Бучі, які пропагандист, зокрема, намагався спростувати.

Сам Толя (Шарій – ред. 24 канал) чомусь побоявся вийти. Так само, як він боїться повертатись в Україну або хоча б у свою улюблену Росію. Йому набагато зручніше працювати проти України у цивілізованій Іспанії, а не у відсталому мордорі,

– підкреслив Стерненко.

Протест українців під віллою пропагандиста Шарія в Іспанії / Фото bergenrabbit.net

Маніфест протестувальників Шарію: дивіться відео