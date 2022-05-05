Про це 24 каналу повідомив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він пояснив, Україна адресувала Іспанії вимогу про затримання Шарія. За зверненням українських правоохоронних органів, у межах міжнародної правової допомоги, його й затримали.

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Покарання дуже суворе, – Веніславський

У відповідь на питання про те, чи Шарій буде апелювати до політичного переслідування, Веніславський сказав: "Безперечно".

Процедурні аспекти дозволяють тривалий час оскаржувати рішення влади Іспанії і це може затягнути екстрадицію. Проте все залежить від того, як правоохоронні органи Іспанії оцінять аргументи щодо звинувачення Шарію, які їм передала Україна.

СБУ надасть, я переконаний, вичерпний перелік доказів, які дозволять дуже швидко розв'язати питання щодо екстрадиції Шарія до України,

– зазначив Федір Веніславський.

"Ті злочини, у яких підозрюється Шарій, достатньо важкі. Державна зрада говорить сама про себе, передбачає дуже суворе покарання. Що стосується порушення прав людини за національною расою, релігійною ознакою – це також достатньо серйозна стаття Кримінального кодексу України", – додав нардеп.

Зауважте! Прокремлівський блогер Анатолій Шарій поширював фейки, чим шкодив безпеці України в інформаційній сфері. У Держдепартаменті Литви заявили про докази того, що Анатолій Шарій безпосередньо пов'язаний з адміністрацією Путіна.

Невідомо, під якими паспортами жив Шарій

Наразі проросійського блогера мають передати Україні для того, щоб він вже тут ніс кримінальну відповідальність за відповідними статтями.

Федір Веніславський зазначив, що іспанська сторона виконала ту процедуру, яку повинна була, а причин щодо того, чому це робили так довго – може бути багато.

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"Невідомо, під якими паспортами він там був зареєстрований і скільки цих паспортів. Багато різних складових. Для нас головне – результат, що сьогодні (5 травня – 24 канал) правоохоронні органи Іспанії виконали ту місію, яку повинні були. Далі будемо очікувати його екстрадицію до України", – пояснив Веніславський.

Федір Веніславський про затримання Шарія: дивіться відео