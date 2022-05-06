Затримання проросійського блогера Анатолія Шарія стало гарною новиною для українців. Росіяни втратили свій найбільший медійний актив, тож матимуть ще менший вплив на український інформаційний простір.

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Екстрадиція Шарія

Раніше повідомлялося, що Шарія судитимуть в Україні за державну зраду. Втім, його швидкого приїзду в український суд очікувати не варто.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, наразі Шарієм займається іспанський суд та правоохоронці. Очікувати на його швидку передачу Україні не варто – екстрадиція може зайняти дуже багато часу.

Фірташа вже скільки екстрадують, 8 років? І це США. Це може тривати роками, це дуже складна історія,

– вважає Арестович.

Також він додав, що все буде залежати від двостороннього переговорного процесу між країнами.

Затримання Шарія: що відомо

4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія затримали іспанські правоохоронці. Це стало можливо завдяки співпраці СБУ та Офісу генерального прокурора з партнерами. Його звинувачують у кількох злочинах, найбільш серйозний – державна зрада.

Іспанський суд наразі залишив блогера на волі, але той підписав підписку про невиїзд. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський запевнив, що екстрадиція Шарія – це лише питання часу, адже Україна звинувачує його у дуже серйозних злочинах.

Ірина Венедіктова просить політиків робити публічні заяви щодо затримання Анатолія Шарія дуже обережно. Вона переконана, що блогер захоче протягнути політику у свою справу та намагатися уникнути справедливого покарання.

Сам затриманий пропагандист заявив, що нібито був готовий до такого розвитку подій та навіть сам усе планував. Що ж, незабаром ми побачимо, наскільки добре Шарій продумав власне затримання та захист у суді. Ставка дуже висока – у разі провалу свого "планування" Шарій опиниться у в'язниці на багато років.

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