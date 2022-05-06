Затримання проросійського блогера Анатолія Шарія стало гарною новиною для українців. Росіяни втратили свій найбільший медійний актив, тож матимуть ще менший вплив на український інформаційний простір.
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Екстрадиція Шарія
Раніше повідомлялося, що Шарія судитимуть в Україні за державну зраду. Втім, його швидкого приїзду в український суд очікувати не варто.
Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, наразі Шарієм займається іспанський суд та правоохоронці. Очікувати на його швидку передачу Україні не варто – екстрадиція може зайняти дуже багато часу.
Фірташа вже скільки екстрадують, 8 років? І це США. Це може тривати роками, це дуже складна історія,
– вважає Арестович.
Також він додав, що все буде залежати від двостороннього переговорного процесу між країнами.
Затримання Шарія: що відомо
- 4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія затримали іспанські правоохоронці. Це стало можливо завдяки співпраці СБУ та Офісу генерального прокурора з партнерами. Його звинувачують у кількох злочинах, найбільш серйозний – державна зрада.
- Іспанський суд наразі залишив блогера на волі, але той підписав підписку про невиїзд. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський запевнив, що екстрадиція Шарія – це лише питання часу, адже Україна звинувачує його у дуже серйозних злочинах.
- Ірина Венедіктова просить політиків робити публічні заяви щодо затримання Анатолія Шарія дуже обережно. Вона переконана, що блогер захоче протягнути політику у свою справу та намагатися уникнути справедливого покарання.
- Сам затриманий пропагандист заявив, що нібито був готовий до такого розвитку подій та навіть сам усе планував. Що ж, незабаром ми побачимо, наскільки добре Шарій продумав власне затримання та захист у суді. Ставка дуже висока – у разі провалу свого "планування" Шарій опиниться у в'язниці на багато років.
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