Задержание пророссийского блогера Анатолия Шария стало хорошей новостью для украинцев. Россияне потеряли свой крупнейший медийный актив, и будут иметь еще меньшее влияние на украинское информационное пространство.

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Экстрадиция Шария

Ранее сообщалось, что Шария будут судить в Украине за государственную измену. Впрочем, его скорого приезда в украинский суд ожидать не стоит.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, в настоящее время Шарием занимается испанский суд и правоохранители. Ожидать его скорой передачи Украине не стоит – экстрадиция может занять очень много времени.

Фирташа уже сколько экстрадируют, 8 лет? И это не США. Это может продолжаться годами, это очень сложная история,

– считает Арестович.

Он добавил, что все будет зависеть от двустороннего переговорного процесса между странами.

Задержание Шария: что известно

4 мая пророссийского блогера Анатолия Шария задержали испанские правоохранители. Это стало возможным благодаря сотрудничеству СБУ и Офиса генерального прокурора с партнерами. Его обвиняют в нескольких преступлениях, наиболее серьезное – государственная измена.

Испанский суд оставил блогера на свободе, но тот подписал подписку о невыезде. Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заверил, что экстрадиция Шария – это только вопрос времени, ведь Украина обвиняет его в очень серьезных преступлениях.

Ирина Венедиктова просит политиков делать публичные заявления по поводу задержания Анатолия Шария очень осторожно. Она убеждена, что блогер захочет протащить политику в свое дело и попытаться избежать справедливого наказания.

Сам задержанный пропагандист заявил, что якобы готов к такому развитию событий и даже сам все планировал. Что ж, скоро мы увидим, насколько хорошо Шарий продумал собственное задержание и защиту в суде. Ставка очень высока – в случае провала своего "планирования" Шарий окажется в тюрьме на многие годы.

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