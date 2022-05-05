Среди самых популярных сюжетов – сдутый воздушный шарик, с которым Шарий крепко связал свою предвыборную кампанию, и аналогии с задержанием еще одного пророссийского политика – Виктора Медведчука. Редакция 24 канала отобрала самое интересное.

Контекст В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене

Задержание Шария породило новые мемы

По информации СМИ, задержание скандального блогера произошло 4 мая в испанском городе Таррагона в Каталонии. У полиции страны был международный ордер на арест. Помощь предоставили СБУ и Офис генпрокурора, а также международные партнеры.

В СБУ подчеркнули, что задержание Шария является ярким примером того, что все предатели Украины будут отвечать перед законом. Пророссийский пропагандист обвиняется в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности, национальности или религиозных убеждений.

Блогер распространял многочисленные фейки, подрывая безопасность Украины. Следовательно, СБУ имеет основания считать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Публичные высказывания блогера уже признали содержащими факты подрывной деятельности против Украины.

СБУ, распространившая новость, стала силой, способной наказать преступников. Шария же традиционно изображают в образе сдувшегося петуха и шарика. Один из таких мемов, кстати, распространил Сергей Притула.

Что ты Толя, сдулся? Будет теперь у тебя сиеста в суде, а потом с матрасом и нарами,

– написал он.



Как отреагировали украинцы на задержание пророссийского блогера / Фото соцсети



Как украинцы видят задержание Шария / Фото соцсети



В предвыборной кампании логотипом "Партия Шария" стал красный шарик / Фото соцсети

Не обошли Шария и сравнение с экс-регионалом Виктором Медведчуком, задержание которого произвело настоящий фурор в сети. Именно его фото стали основой народного творчества.



Шария сравнили с российскими солдатами / Фото соцсети

Еще один задержанный "герой", на месте которого смело мог быть пророссийский блогер – легенда тиктока "Чмоня". Несмотря на то, что фото с задержанным Шарием в руки креативных украинцев не попало, они все равно смогли визуализировать вид предателя.



Шарий в образе "Чмони" / Фото соцсети

Не менее популярным стало сравнение супруги Ольги Шарий с Оксаной Марченко. В сети шутили, что она, как и ее предшественница, должна обратиться к мировым политикам с просьбой освободить ее мужа.



Ольгу Шарий сравнили с Оксаной Марченко / Фото телеграм-канал Гончаренко

К сожалению, Ольга появилась на публике без платка и даже без комментариев.

Смотрите реакцию на задержание Шария его жены Ольги:

Пассивная позиция жены Анатолия позволила украинцам упомянуть других женщин, чьи мужья не вернулись из Украины.



Шарий получает компенсацию от России / Фейсбук Евгений Скрипник

Реакция твиттера

Активно обсуждали задержание Шария и в твиттере. Одним из первых о новости сообщил активист Сергей Стерненко.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения Сергей Стерненко запустил флешмоб в твиттере с требованием к Испании выдать предателя.

Не обошли эту тему и другие небезразличные граждане.

Реакции твиттера на задержание Шария / Скриншоты 24 канал

Задержание и суд над Шарием: последние новости

Во время телемарафона представитель президента в Конституционном суде, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что после задержания Шария начнется процедура его экстрадиции в Украину, где он предстанет перед украинским судом и будет отвечать по украинским законам.

Дело о задержании пророссийского блогера Шария рассмотрел 5 мая Национальный суд Испании.

По факту заседания Шария отпустили на свободу с подпиской о невыезде. Испанские СМИ заявили, что суд будет ждать, пока Украина не попросит об экстрадиции.

В то же время Ирина Венедиктова призвала как небезразличных граждан, так и представителей украинской власти осторожно высказываться по поводу Анатолия Шария, поскольку неправильные комментарии могут помешать его экстрадиции.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский объяснил, что предателя ожидает серьезное наказание.

К теме – в чем обвиняют Анатолия Шария: детали в видео