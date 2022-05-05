Серед найпопулярніших сюжетів – здута повітряна кулька, з якою Шарій міцно пов'язав свою передвиборчу кампанію та аналогії із затриманням ще одного проросійського політика – Віктора Медведчука. Редакція 24 каналу відібрала найцікавіше.

Контекст В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, якого підозрюють у держзраді

Затримання Шарія породило нові меми

За інформацією ЗМІ, затримання скандального блогера відбулося 4 травня в іспанському місті Таррагона, що в Каталонії. Поліція країни мала міжнародний ордер на арешт. Допомогу надали СБУ та Офіс генпрокурора, а також міжнародні партнери.

В СБУ підкреслили, що затримання Шарія – яскравий приклад того, що всі зрадники України будуть відповідати перед законом. Проросійського пропагандиста звинувачують у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань.

Блогер поширював численні фейки, підриваючи безпеку України. Відтак СБУ має підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Публічні висловлювання блогера вже визнали такими, що містять факти підривної діяльності проти України.

СБУ, яка поширила новину, перетворилася у силу, що здатна покарати злочинців. Шарія ж традиційно зображують в образі півня та кульки, яка здулася. Один із таких мемів, до речі, поширив Сергій Притула.

Шо ти Толя, здувся? Буде тепер в тебе сієста в суді, а потім з матрацом та нарами,

– написав він.



Як відреагували українці на затримання проросійського блогера / Фото соцмережі



Як українці бачать затримання Шарія / Фото соцмережі



У передвиборчій кампанії логотипом "Партія Шарія" стала червона кулька / Фото соцмережі

Не оминули Шарія і порівняння з ексрегіоналом Віктором Медведчуком, затримання кого викликало справжній фурор в мережі. Саме його фото стали основою для народної творчості.



Шарія порівняли із російськими солдатами / Фото соцмережі

Ще один затриманий "герой", на місці якого сміливо міг бути проросійський блогер – легенда тіктоку "Чмоня". Попри те, що фото із затриманим Шарієм до рук креативних українців не потрапило, вони все одно змогли візуалізувати вигляд зрадника.



Шарій в образі "Чмоні" / Фото соцмережі

Не менш популярним стало порівняння дружини Ольги Шарій з Оксаною Марченко. У мережі жартували, що вона, як і її попередниця, повинна звернутися до світових політиків із проханням звільнити її чоловіка.



Ольгу Шарій порівняли із Оксаною Марченко / Фото телеграм-канал Гончаренко

На жаль, Ольга, з'явилася на публіці без хустини та навіть без коментарів.

Дивіться реакцію на затримання Шарія його дружини Ольги:

Пасивна позиція дружини Анатолія дозволила українцям згадати про інших жінок, чиї чоловіки не повернулися з України.



Шарій отримує компенсацію від Росії / фейсбук Євгеній Скрипник

Реакція твітера

Активно обговорювали затримання Шарія і у твітері. Одним із перших про новину повідомив активіст Сергій Стерненко.

Реакція Сергія Стерненка на затримання Шарія

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення Сергій Стерненко запустив флешмоб у твітері з вимогою до Іспанії видати зрадника.

Не обійшли цю тему й інші небайдужі громадяни.

Реакції у твітері на затримання Шарія / Скриншоти 24 канал

Затримання та суд над Шарієм: останні новини

Під час телемарафону представник президента у Конституційному суді, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що після затримання Шарія розпочнеться процедура його екстрадиції до України, де він постане перед українським судом і відповідатиме за українськими законами,

Справу про затримання проросійського блогера Шарія розглянув 5-го травня Національний суд Іспанії.

За фактом засідання, Шарія відпустили на волю з підпискою про невиїзд. Іспанські ЗМІ заявили, що суд чекатиме, поки Україна не попросить про екстрадицію.

Водночас Ірина Венедіктова закликала як небайдужих громадян, так і представників української влади обережно висловлюватися щодо Анатолія Шарія, оскільки неправильні коментарі можуть завадити його екстрадиції.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський пояснив, що зрадника очікує серйозне покарання.

До теми – у чому звинувачують Анатолія Шарія: деталі у відео