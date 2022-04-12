Саме тому 24 канал зібрав найцікавіші меми, фотожаби, жарти та відео "за участі" політика. Дивіться підбірку з його "нещасним" лицем.

Зауважте Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

Люди за декілька хвилин створили сотні мемів

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, відомий своїм позитивом та почуттям гумору, опублікував кадри з Віктором Медведчуком та відомим полоненим з прізвиськом "Чмоня".



Чмоні охороняють Віталія Кіма / Фото Миколаївської ОВА



Кум Путіна сидить поруч з сумним Кіану Рівзом / Фото memargam



Віктор Медведчук судився за книгу про Василя Стуса / Фотоmemargam



Ексречниця президента Зеленського показала жарт про Путіна / Фото Юлії Мендель

Жартують, до кума Путіна говорив Лукашенко: дивіться відео

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Люди почали публікувати відео нібито за участі Медведчука

Ба більше користувачі масово порівнювали Медведчука з "Чмонею" – російським полоненим солдатом, родом з Горлівки, Андрієм Рязанцевим, з якого мережа сміялась раніше через його дрібний та цікаво вдягнутий одяг.



Депутата порівняли з "Чмонею" / Фото privatnamemarnya

Підбірка мемів з Віктором Медведчуком / Фото "Мемаграм"

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