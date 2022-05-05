За її словами, Шарій, очевидно, відмовиться від добровільної екстрадиції до України. Тому його юридична команда використовуватиме різні тактики захисту. Серед них – спробує переконати суд, що його справа суто політична, тому його не потрібно видавати Україні.

Венедіктова наголошує, що в Офісі генпрокурора суто професійне ставлення до його справи: громадян Шарій порушив закон, тому він має понести відповідальність. Його підозрюють у державній зраді та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Чому українській владі не можна емоційно коментувати затримання Шарія

Сьогодні, 5 травня, Анатолія Шарія затримали на території Іспанії. Згодом йому заборонили виїжджати за межі країни й відпустили без паспорта. До моменту розгляду справи по суті Шарій перебуватиме в екстрадиційній процедурі. За цей час він може використати висловлювання різних політиків, щоб переконати суд нібито його справа має "політичне підґрунтя".

Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права, – наголошує Венедіктова.