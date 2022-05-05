Шарія захищатиме адвокат Пучдемона

Іспанські ЗМІ інформують, що справу про затримання проросійського блогера почнуть розглядати найближчими годинами.

До речі Біля вілли пропагандиста Шарія в Іспанії українці провели ще одну акцію протесту

За даними журналістів, Шарій 5-го травня направляється до Національного суду Іспанії.

Також у ЗМІ назвали ім'я юриста, який захищатиме пропагандиста у суді. Ним став Гонсало Бойє – адвокат лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Шарія затримали в Іспанії: що відомо

Зранку 5-го травня з'явилася інформація, що проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Про затримання блогера, який активно підтримує російську агресію, повідомили у Службі безпеки України.

Згодом іспанська поліція підтвердила його затримання, яке відбулося у середу, 4-го травня. За інформацією ЗМІ, Шарія затримали у місті Террагона, що в Каталонії. При цьому у поліції був міжнародний ордер на арешт.

Повідомляється, що він проживає у Террагоні з 2019 року. У березні 2022-го року українці знайшли блогера в Іспанії. Унаслідок "незапланованої" для Шарія зустрічі відбулася сутичка.

В Україні Шарія, який втік з країни у 2012 році, звинувачують у державній зраді та розпалюванні міжнаціональної та расової ворожнечі. Влітку 2021 року його внесли до санкційного списку РНБО.

На початку березня його ютуб-канал заблокували в Україні. Дружину Шарія Ольгу та їхній спільний канал "Дубль" також заблокували на ютубі в Україні.

Окрім того, під бан потрапили сторінки Шарія у соціальних мережах Facebook, а також Instagram.

В Офісі Президента повідомили, що Шарія судитимуть в Україні й для цього готують процедуру екстрадиції.

Сам Шарій відкидає звинувачення на свою адресу. Однак проти нього свідчать дані, які має Державний департамент Литви. Свого часу Шарій переховувався у Литві.

Докази проти блогера свідчать, що він безпосередньо пов'язаний з адміністрацією Володимира Путіна.

До теми – затримання Шарія: що з ним буде далі: дивіться відео