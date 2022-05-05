Задержание Анатолия Шария стало очередным поводом для пропагандиста, чтобы о нем говорили в Украине. Ведь из-за своей пророссийской пропаганды его заблокировали в Украине. Поэтому ему стало труднее доносить кремлевские фейки до украинцев.

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Задержала его испанская полиция в городе Таррагона, где он скрывался от власти. Там он приобрел себе виллу.

Задержание произошло по запросу украинских правоохранителей. По данным местных СМИ, операция по его задержанию разрабатывалась несколько недель .

Анатолий Шарий после этого был доставлен в суд. Однако тамошний суд решил его не отправлять за решетку, а отпустил. Правда, отобрал паспорт, поэтому Шарий никуда не сможет уехать. И обязал каждые 15 дней являться в суд.

Теперь украинская сторона должна предоставить испанской прокуратуре доказательства обвинений, которые ему предъявлены в Украине. Здесь его обвиняют в государственной измене и разжигании ненависти. Украинские спецслужбы заявляют об основаниях полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур, когда осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

На основе этих доказательств испанские власти и будут принимать решение об экстрадиции Анатолия Шария в Украину, где его будет ожидать суд.

Пока Анатолий Шарий в Испании раздает комментарии российским пропагандистам. И убеждает там, что он якобы все знал заранее.

"Все произошло один в один, даже не на 99%, а на 100%, как мы думали, как мы планировали", – убеждает Анатолий Шарий. Однако то, как именно Шарий "планировал" свое задержание, он решил не уточнять.

Не обошлось и без того, чтобы Шарий не перечитал все, что о нем думают в Украине. Среди них и комментарий народного депутата Федора Вениславского о том, захочет ли Россия обменять Шария. Несмотря на то, что Шарий годами распространял российскую пропаганду в Украине, в Россию ему почему-то не очень хочется.

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