Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также объяснил, поскольку Шарий сбежал от украинского правосудия, то мера пресечения будет именно содержание под стражей. Но нельзя исключать и выход под залог.

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Захочет ли Россия обменять Шария

Думаю, что к тому моменту, когда мы получим Шария в Украину, мы будем лучше понимать, сможет ли он быть обменным фондом и насколько он интересен России. Такие персоны, как Шарий или Медведчук, когда они "сыграли свои роли", вряд ли заинтересуют российскую сторону,

– отметил Федор Вениславский.

Что известно о задержании Анатолия Шария в Испании

Анатолий Шарий был задержан при содействии СБУ и Офиса генпрокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила всех деятелей власти воздержаться от эмоциональных оценок по поводу задержанного, ведь он точно откажется от добровольной экстрадиции в Украину. Также он может апеллировать к испанской Фемиде по поводу политического преследования.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский отмечает, что вряд ли Шарий будет в Украине завтра. Европейские государства соблюдают все правовые процедуры, поэтому это займет определенное время. Однако Вениславский убежден, что Шария будут точно судить в Украине.

Подозрение по двум статьям Шарию объявили еще в феврале 2021 года. Также его подозревают в причинении умышленного вреда национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Его жена Ольга очень странно отреагировала на задержание мужа. Женщина просто записала видео без слов под "блатной" трек. Испанские СМИ пишут, что Шарий с женой и сыном жил в Таррагоне с 2019 года и официально прошел регистрацию несколько месяцев назад.

Еще у Шария якобы есть квартира в Барселоне. До этого пророссийский блогер находился несколько лет на территории Литвы.

Захочет ли Россия обменять Шария: смотрите видео