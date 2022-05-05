Про це 24 каналу повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також пояснив, оскільки Шарій втік від українського суду, то запобіжний захід буде саме – тримання під вартою. Але не можна виключати і вихід під заставу.

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Чи захоче Росія обміняти Шарія

Гадаю, що до того моменту, коли ми отримаємо Шарія в Україні, ми краще розумітимемо, чи зможе він бути обмінним фондом і наскільки він є цікавим Росії. Такі персони, як Шарій чи Медведчук, коли вони "відіграли свої ролі" навряд зацікавлять російську сторону,

– зазначив Федір Веніславський.

Що відомо про затримання Анатолія Шарія в Іспанії

Анатолія Шарія затримали за сприяння СБУ та Офісу генпрокурора. Генпрокурорка Ірина Венедіктова попросила усіх діячів влади утриматись від емоційних оцінок з приводу затриманого, адже він точно відмовиться від добровільної екстрадиції в Україну. Також він може апелювати до іспанської Феміди з приводу політичного переслідування.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський наголошує, що навряд Шарій буде в Україні завтра. Європейські держави дотримуються всіх правових процедур, тому це займе певний час. Однак Веніславський переконаний, що Шарія точно судитимуть в Україні.

Підозру за двома статтями Шарію оголосили ще в лютому 2021 року. Також його підозрюють у зумисній шкоді національній безпеці України в інформаційній сфері.

Його дружина Ольга, дуже дивно відреагувала на затримання чоловіка. Жінка просто записала відео без слів під "блатний" трек. Іспанські ЗМІ пишуть, що Шарій з дружиною та сином жив у Таррагоні ще з 2019 року й офіційно пройшов реєстрацію кілька місяців тому.

Ще у Шарія начебто є квартира в Барселоні. До цього проросійський блогер перебував протягом кількох років на території Литви.

Чи захоче Росія обміняти Шарія: дивіться відео