Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні в рамках відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці та на підставі указу президента і рішення РНБО.

Увага Шарій здувся: як відреагували українці на затримання проросійського блогера – добірка мемів

Чому заборонили партію Шарія: що встановила СБУ

причетність її лідера Анатолія Шарія та провідних функціонерів до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

підрив державної безпеки; пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії Росії.

У СБУ нагадали, що в травні Шарія затримали в Іспанії, а в Україні його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу – державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками..

За матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.

На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення російських структур,

– додали в спецслужбі.

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