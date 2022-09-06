Соответствующее решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.

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причастность ее лидера Анатолия Шария и ведущих функционеров к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;

распространение антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;

подрыв государственной безопасности; пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии России.

В СБУ напомнили, что в мае Шария задержали в Испании, а в Украине его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. .

По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария в Украину.

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу российских структур,

– добавили в спецслужбе.

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