Також пропагандист на питання, чи вважає путіна злочинцем відповів "звичайно". Відповідний аудіозапис брехні шарія оприлюднив російський правозахисник, юрист та опозиціонер Марк Фейгін.
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пропагандист шарій цинічно брехав у іспанському суді
Окупація Криму – це злочин, який визнала світова спільнота. Те, що почалось 24 лютого, я не вважаю спецоперацією. Це – агресія проти незалежної держави з боку агресора росії та злочинного рішення путіна, яке засноване на злочинних порадах. Однозначно,
– сказав у суді шарій.
Так, він цинічно брехав, що нібито "від першого дня це вторгнення вважав агресією".
шарій цинічно брехав у іспанському суді: слухайте аудіо
Вкінці додав абсолютно брехливий та цинічний коментар про своє нібито ставлення до нашої держави: "Я не знаю у своєму житті більшого патріота України, ніж я".
"Патріотизм" у шарія "прокинувся" після затримання
Варто пригадати, що так званий "патріотизм" у проросійського блогера анатолія шарія "прокинувся" після того, як його у травні 2022 року затримали в Іспанії.
Це відбулось за співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами. Тоді Служба безпеки України розповіла, що:
- проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань;
- шарій поширював фейки й цим шкодив безпеці України в інформаційній сфері;
- є підстави вважати, що проросійський блогер діяв на замовлення іноземних структур;
- адже інтерв'ю та виступи пропагандиста визнали такими, що містять факти підривної діяльності проти України.
Через декілька днів після затримання ЗМІ писали, що іспанський суд залишив шарія на волі, але з підпискою про невиїзд.
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Коротко про справу шарія
- Ще в лютому 2021 року шарію повідомили про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
- 6 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "партія шарія". Тобто діяльність цієї партії остаточно заборонили в Україні.
- 13 серпня у Литві відкрили кримінальне провадження проти шарія. Це трапилось після того, як росіянин Марк Фейгін заявив про те, що блогер міг вести незареєстровану діяльність з 2012 року, коли був резидентом Литви. Зокрема, він міг отримувати незадекларовані доходи від російських джерел і не платити податки.
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