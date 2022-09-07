Також пропагандист на питання, чи вважає путіна злочинцем відповів "звичайно". Відповідний аудіозапис брехні шарія оприлюднив російський правозахисник, юрист та опозиціонер Марк Фейгін.

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пропагандист шарій цинічно брехав у іспанському суді

Окупація Криму – це злочин, який визнала світова спільнота. Те, що почалось 24 лютого, я не вважаю спецоперацією. Це – агресія проти незалежної держави з боку агресора росії та злочинного рішення путіна, яке засноване на злочинних порадах. Однозначно,

– сказав у суді шарій.

Так, він цинічно брехав, що нібито "від першого дня це вторгнення вважав агресією".

шарій цинічно брехав у іспанському суді: слухайте аудіо

Вкінці додав абсолютно брехливий та цинічний коментар про своє нібито ставлення до нашої держави: "Я не знаю у своєму житті більшого патріота України, ніж я".

"Патріотизм" у шарія "прокинувся" після затримання

Варто пригадати, що так званий "патріотизм" у проросійського блогера анатолія шарія "прокинувся" після того, як його у травні 2022 року затримали в Іспанії.

Це відбулось за співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами. Тоді Служба безпеки України розповіла, що:

проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань;

та в порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань; шарій поширював фейки й цим шкодив безпеці України в інформаційній сфері;

є підстави вважати, що проросійський блогер діяв на замовлення іноземних структур;

адже інтерв'ю та виступи пропагандиста визнали такими, що містять факти підривної діяльності проти України.

Через декілька днів після затримання ЗМІ писали, що іспанський суд залишив шарія на волі, але з підпискою про невиїзд.

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Коротко про справу шарія

Ще в лютому 2021 року шарію повідомили про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.

6 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "партія шарія". Тобто діяльність цієї партії остаточно заборонили в Україні.

13 серпня у Литві відкрили кримінальне провадження проти шарія. Це трапилось після того, як росіянин Марк Фейгін заявив про те, що блогер міг вести незареєстровану діяльність з 2012 року, коли був резидентом Литви. Зокрема, він міг отримувати незадекларовані доходи від російських джерел і не платити податки.

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