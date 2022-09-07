Также пропагандист на вопрос, считает ли путина преступником ответил "обычно". Соответствующую аудиозапись лжи шария обнародовал российский правозащитник, юрист и оппозиционер Марк Фейгин.

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пропагандист шарий цинично врал в испанском суде

Оккупация Крыма – это преступление, которое признало мировое сообщество. То, что началось 24 февраля, я не считаю спецоперацией. Это – агрессия против независимого государства со стороны агрессора россии и преступного решения путина, основанного на преступных советах. Однозначно,

– сказал в суде шарий.

Да, он цинично врал, что якобы "с первого дня это вторжение считал агрессией".

шарий цинично врал в испанском суде: слушайте аудио

В конце добавил абсолютно лживый и циничный комментарий о своем якобы отношении к нашему государству: "Я не знаю в своей жизни большего патриота Украины, чем я".

"Патриотизм" у шария "проснулся" после задержания

Стоит напомнить, что так называемый "патриотизм" у пророссийского блогера анатолия шария "проснулся" после того, как его в мае 2022 года задержали в Испании.

Это произошло при сотрудничестве СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами. Тогда Служба безопасности Украины рассказала, что:

пророссийского пропагандиста подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности, национальности или религиозных убеждений;

и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности, национальности или религиозных убеждений; шарий распространял фейки и этим вредил безопасности Украины в информационной сфере;

есть основания полагать, что пророссийский блогер действовал по заказу иностранных структур;

ведь интервью и выступления пропагандиста признали содержащими факты подрывной деятельности против Украины.

Через несколько дней после задержания СМИ писали, что испанский суд оставил шария на свободе, но с подпиской о невыезде.

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Коротко о деле шария

Еще в феврале 2021 года шарию сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

6 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "партия шария". То есть, деятельность этой партии окончательно запретили в Украине.

13 августа в Литве было открыто уголовное производство против шария. Это произошло после того, как россиянин Марк Фейгин заявил о том, что блогер мог вести незарегистрированную деятельность с 2012 года, когда был резидентом Литвы. В частности, он мог получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

Марк Фейгин отметил, что анатолий шарий может всех сдать после того, как окажется в украинской тюрьме: видео