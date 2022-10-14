Відповідну заяву Гроссі зробив після того, як 13 жовтня побував у Києві. Протягом тижня гендиректор МАГАТЕ вів консультації з Україною і Росією.
До речі Росія збільшила присутність своїх військових на території Запорізької АЕС, – Генштаб
Гроссі зустрівся з Кулебою
Після візиту в Україні Гроссі відправився у Польщу. Він заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС – неприйнятна.
Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту,
– написав гендиректор МАГАТЕ у твітері.
Зазначимо, що 13 жовтня Гроссі у київському бункері провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"У київському бункері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою досягаємо прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", – інформував він.
Як пише "Європейська правда", у розмові з журналістами Гроссі розповів, що порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.
У вівторок, 11 жовтня, гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони обговорювали ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції.
Росія вирішила привласнити ЗАЕС
- Російські військові у березні 2022 року захопили Запорізьку АЕС. Наприкінці літа росіяни неодноразово обстрілювали ЗАЕС, через що атомну станцію відвідала місія МАГАТЕ.
- Кремлівський диктатор вирішив анексувати тимчасово окуповані території України, зокрема Запоріжжя. Крім того, Путін підписав "указ" про передачу Запорізької АЕС Росії. Гендиректор МАГАТЕ Гроссі не висловив свою позицію щодо "указу" Путіна.
- Росія відкрито погрожує підірвати Запорізьку АЕС, якщо Україна спробує повернути атомну станцію під свій контроль. Окупанти замінували два енергоблоки ЗАЕС.
- 30 вересня росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Мурашов пробував у полоні окупантів декілька днів та опинився на волі 3 жовтня.
- 10 жовтня російські терористи викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Чоловіка утримують у невідомому місці.
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