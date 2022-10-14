Відповідну заяву Гроссі зробив після того, як 13 жовтня побував у Києві. Протягом тижня гендиректор МАГАТЕ вів консультації з Україною і Росією.

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Гроссі зустрівся з Кулебою

Після візиту в Україні Гроссі відправився у Польщу. Він заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС – неприйнятна.

Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту,

– написав гендиректор МАГАТЕ у твітері.

Зазначимо, що 13 жовтня Гроссі у київському бункері провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"У київському бункері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою досягаємо прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", – інформував він.

Як пише "Європейська правда", у розмові з журналістами Гроссі розповів, що порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.

У вівторок, 11 жовтня, гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони обговорювали ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції.

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