Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що проконсультується із відповідними органами після сьогоднішніх повідомлень про те, що Росія планує контролювати роботу української Запорізької атомної електростанції.

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Глава МАГАТЕ відправиться на переговори до Росії

Цього тижня генеральний директор Гроссі відвідає Київ. Після цього він вирушить до Росії, де продовжить переговори. У заяві мовиться, що переговори будуть спрямовані на "узгодження та якнайшвидше впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС".

До слова, група експертів МАГАТЕ повідомила, що вчора, 4 жовтня, був обстріл промислової зони, розташованої між ЗАЕС та містом Енергодар. Але сам майданчик станції не постраждав.

Росія хоче забрати ЗАЕС

У Кремлі продовжують займатися традиційним рекетом. Так, 4 жовтня Путін підписав указ про анексію Запорізької АЕС. У документі диктатор буквально доручив перевести українську ЗАЕС "під управління" Росії. Звісно, з усім майном та обладнанням.

У Генштабі повідомили, що російські загарбники силою та погрозами вже змушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом".

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