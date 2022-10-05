Погрожуючи, окупанти змушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти, а також – укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом".

До речі ЗАЕС тепер керують із Києва: президент Енергоатома виконуватиме обов'язки очільника станції

До речі, нещодавно окупанти замінували перший та другий енергоблоки Запорізької атомної електростанції, а ще раніше – берегову лінію ЗАЕС, яка підходить до ставка-охолоджувача.

Росія прагне, щоб ЗАЕС працювала на потреби окупованого Криму. Тому й вдається до шантажу та погроз.

Україна керує ЗАЕС з Києва

Президент Енергоатома Петро Котін виконуватиме обов'язки очільника ЗАЕС. Цим займатиметься Петро Котін. Адміністрування станції перенесли до Києва, а всі технічні питання експлуатації енергоблоків надалі вирішуватиме технічний персонал АЕС.

Перед цим росіяни взяли у полон генерального директора станції Ігоря Мурашова. Його вдалось повернути тільки 3 жовтня.

Тим часом пропагандисти розповідають, що Путін доручив передати Запорізьку АЕС нібито "під управління" Росії. Опублікували навіть відповідний "указ".

До речі – у Путіна відповіли про демілітаризовану зону на Запорізької АЕС: відео