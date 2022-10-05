Угрожая, оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта, а также – заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Кстати ЗАЭС теперь руководят из Киева: президент Энергоатома будет исполнять обязанности главы станции

Кстати, недавно оккупанты заменяли первый и второй энергоблоки Запорожской атомной электростанции, а еще раньше – береговую линию ЗАЭС, подходящую к ставку-охладителю.

Россия стремится к тому, чтобы ЗАЭС работала на нужды оккупированного Крыма. Потому и прибегает к шантажу и угрозам.

Украина управляет ЗАЭС из Киева

Президент Энергоатома Петр Котин будет исполнять обязанности главы ЗАЭС. Этим будет заниматься Петр Котин. Администрирование станции перенесли в Киев, а все технические вопросы эксплуатации энергоблоков в дальнейшем будет решать технический персонал АЭС.

Перед этим россияне взяли в плен генерального директора станции Игоря Мурашова. Его удалось вернуть только 3 октября.

Между тем, пропагандисты рассказывают, что Путин поручил передать Запорожскую АЭС якобы "под управление" России. Опубликовали даже соответствующий указ.

Кстати – у Путина ответили о демилитаризованной зоне на Запорожской АЭС: видео