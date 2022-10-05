Приїзд Гроссі анонсували після викрадення генерального директора ЗАЕС. На щастя, його вже звільнили з російського полону.

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Гроссі вирушив у Київ

Очільник МАГАТЕ 5 жовтня розповів, що їде до Києва на важливі зустрічі.

Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи,

– наголосив Гроссі.



Голова МАГАТЕ виїхав до Києва / Фото Рафаеля Гроссі

Гроссі анонсував свій візит 2 жовтня після того, як отримав відповідь від окупантів, що генерального директора ЗАЕС утримують в ізоляторі тимчасового тримання.

Голова МАГАТЕ заявив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на 2 з 7 незамінних компонентів ядерної безпеки, які він окреслив на початку повномасштабної війни в Україні.

"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, зокрема через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Після Києва Гроссі також планує поїхати у Москву.



Після Києва Гроссі поїде у Москву / Фото Рафаеля Гроссі

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