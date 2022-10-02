Російські окупанти затримали Ігоря Мурашова, коли він їхав з АЕС в Енергодар. Вони відповіли МАГАТЕ, що гендиректор станції перебуває в ізолятові тимчасового тримання.

До теми Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС й вивезли його у невідомому напрямку

Кулеба розмовляв із Гроссі

Міністр закордонних справ розповів, що провів розмову з головою МАГАТЕ. Кулеба повідомив йому, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС.

Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС,

– підсумував очільник МЗС.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за фактом викрадення гендиректора Запорізької АЕС вже розпочали розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку", – мовиться у повідомленні.

Наразі точно невідомо, де перебуває Мурашов. Розслідування проводять співробітники СБУ в Запорізькій області.

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Гроссі вирішив поїхати у Москву

В МАГАТЕ розповіли, що після отримання інформації про затримання генерального директора ЗАЕС Агентство зв’язалося з окупантами, які повідомили, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Гроссі заявив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на 2 з 7 незамінних компонентів ядерної безпеки, які він окреслив на початку повномасштабної війни в Україні.

Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, зокрема через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці,

– зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Окрім цього, гендиректор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки та безпеки станції:

він забезпечує виконання всіх операційних процедур станції, зокрема тих, що стосуються ядерної безпеки, радіаційної безпеки обслуговчого персоналу тощо,

активує та керує реагуванням на будь-яку ядерну надзвичайну ситуацію на місці.

"Таким чином, його відсутність при виконанні обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки в цілому та безпеки АЕС", – додав Гроссі.

Голова МАГАТЕ сподівається, що Мурашов безпечно та швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити свої важливі функції на АЕС.

"Окремо сьогодні присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ повідомили, що в околицях АЕС знову пролунали кілька вибухів. Як і у випадку з попередніми вибухами, про які МАГАТЕ повідомило цього тижня, вони, ймовірно, були спричинені наземними мінами", – розповіли в Агенстві.

Ці вибухи не спричинили прямого впливу на системи безпеки чи безпеку ЗАЕС. Ця подія свідчить про постійне зростання кількості вибухів протипіхотних мін за периметром найбільшої в Європі атомної електростанції, яку контролюють російські війська, але обслуговує український персонал.

Гроссі глибоко стурбований повторними вибухами поблизу ЗАЕС. Він продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що наступного тижня він поїде до Києва та Москви.

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