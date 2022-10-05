Приезд Гросси анонсировали после похищения генерального директора ЗАЭС. К счастью, его уже освободили из российского плена.
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Гросси едет в Киев
Глава МАГАТЭ 5 октября рассказал, что едет в Киев на важные встречи.
Потребность в создании охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда,
– подчеркнул Гросси.
Глава МАГАТЭ выехал в Киев / Фото Рафаэля Гросси
Гросси анонсировал свой визит 2 октября после того, как получил ответ от оккупантов, что генерального директора ЗАЭС содержат в изоляторе временного содержания.
Глава МАГАТЭ заявил, что это задержание имеет очень значительное влияние по крайней мере на 2 из 7 незаменимых компонентов ядерной безопасности, которые он очертил в начале полномасштабной войны в Украине.
"Такое задержание любого члена персонала станции само по себе будет источником серьезного беспокойства, в частности из-за его психологического влияния и давления на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности", – отметил гендиректор МАГАТЭ.
После Киева Гросси также планирует поехать в Москву.
После Киева Гросси поедет в Москву / Фото Рафаэля Гросси
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