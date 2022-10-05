Відповідний указ російський диктатор підписав 4 жовтня. Варто пригадати, що українське керівництво станцією відбувається з Києва.

Зауважте Окупанти замінували перший та другий енергоблоки ЗАЕС

Путін підписав указ про анексію ЗАЕС

Російські пропагандисти написали, що Владімір Путін доручив передати Запорізьку атомну електростанцію нібито "під управління" Росії.

Також росЗМІ опублікували відповідний указ. У ньому виклали деталі так званого "статусу" Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі та належить виключно Україні.



Папірець, який підписав Путін / Фото росЗМІ



Папірець, який нібито підписав російський диктатор / Фото росЗМІ

Україна керує ЗАЕС з Києва

Російські окупанти взяли генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова у полон. Його вдалось повернути тільки 3 жовтня.

Та після цього інциденту президент Енергоатома виконуватиме обов'язки очільника станції. Цим займатиметься Петро Котін. Свою роботу він робитиме зі столиці України.

Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом",

– зазначив Котін.

Він також пояснив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків буде надалі вирішувати технічний персонал ЗАЕС. Працівники погоджуватимуть свої рішення:

з центральним офісом компанії, а саме виконувачем обов'язків головного інженера Юрієм Чернічуком;

під керівництвом виконувача обов'язків першого віцепрезидента – технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка. ️

Росія вже розмістила вибухівки біля ЗАЕС

Російські окупанти замінували перший та другий енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков розповів, що передбачити дії росіян важко, бо вони навіть допустили підриви мін на території ЗАЕС.

Єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб ЗАЕС працювала на потреби Криму чи об'єднану систему Росії,

– сказав ексочільник Держінспекції ядероного регулювання.

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