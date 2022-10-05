Соответствующий указ российский диктатор подписал 4 октября. Следует вспомнить, что украинское руководство станцией происходит из Киева.

Заметьте Оккупанты заминировали первый и второй энергоблоки ЗАЭС

Путин подписал указ об аннексии ЗАЭС

Российские пропагандисты написали, что Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию ​​якобы "под управление" России.

Также РосСМИ опубликовали соответствующий указ. В нем изложили детали так называемого "статуса" Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе и принадлежащей исключительно Украине.

Бумажка, которую подписал Путин / Фото росСМИ

Бумажка, которую якобы подписал российский диктатор / Фото росСМИ

Украина управляет ЗАЭС из Киева

Российские оккупанты взяли генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова в плен. Его удалось вернуть только 3 октября.

Но после этого инцидента президент Энергоатома будет исполнять обязанности главы станции. Этим будет заниматься Петр Котин. Свою работу он будет делать из столицы Украины.

Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом",

– отметил Котин.

Он также пояснил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будет и дальше решать технический персонал ЗАЭС. Работники будут согласовывать свои решения:

с центральным офисом компании, а именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком;

под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко. ️

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